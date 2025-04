Iannucci | La guerra non aspetta Serve un programma comune per l' Ue

Generale Iannucci, a tre anni dall'inizio del conflitto in Ucraina, cosa stiamo imparando da questa guerra? Quali insegnamenti entreranno stabilmente nelle metodologie operative e di addestramento delle forze armate? «Stiamo imparando molto, sotto diversi punti di vista. Innanzitutto, il conflitto non ci ha sorpreso: nei mesi precedenti avevamo previsto l'eventualità di un'escalation. Quello che non avevamo anticipato era la durata e l'intensità del confronto.

