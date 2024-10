Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi stanno recitando al Grande Fratello? Ormai il pubblico li ha sgamati (Di giovedì 10 ottobre 2024) La crisi di coppia fra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sta facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello e non solo: cosa succede? Si sa, la televisione ripropone sempre gli stessi intrighi triti e ritriti e ora tocca alla coppia di famosi ballerini: Enzo Paolo è entrato nella casa del Grande Fratello circa un mese fa e inizialmente ha lamentato spesso la mancanza di sua moglie Carmen e della loro bambina Maria. A un certo punto, però, è cambiato tutto Vedendo l’insofferenza del gieffino, Alfonso Signorini e gli autori del reality hanno mandato dentro il loft di Cinecittà proprio la famosa ballerina, tentando così di risollevare il morale della sua dolce metà. Purtroppo, però, questa strategia non ha ottenuto l’effetto sperato: Enzo Paolo Turchi è sembrato tutto meno che felice di essere di nuovo a stretto contatto con Carmen Russo. Donnapop.it - Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi stanno recitando al Grande Fratello? Ormai il pubblico li ha sgamati Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La crisi di coppia frasta facendo discutere i telespettatori dele non solo: cosa succede? Si sa, la televisione ripropone sempre gli stessi intrighi triti e ritriti e ora tocca alla coppia di famosi ballerini:è entrato nella casa delcirca un mese fa e inizialmente ha lamentato spesso la mancanza di sua mogliee della loro bambina Maria. A un certo punto, però, è cambiato tutto Vedendo l’insofferenza del gieffino, Alfonso Signorini e gli autori del reality hanno mandato dentro il loft di Cinecittà proprio la famosa ballerina, tentando così di risollevare il morale della sua dolce metà. Purtroppo, però, questa strategia non ha ottenuto l’effetto sperato:è sembrato tutto meno che felice di essere di nuovo a stretto contatto con

