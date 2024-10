Calciomercato.com – Milan, due giornate di squalifica a Theo Hernandez: ci sarà per il big match contro il Napoli|Primapagina (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-08 15:45:00 Arrivano conferme: Pericolo scampato. Theo Hernandez salterà “soltanto” le prossime due giornate di campionato per effetto dell’espulsione subita al termine della partita tra Fiorentina e Milan di domenica scorsa. Le proteste rivolte all’arbitro Pairetto hanno fatto scattare un rosso diretto che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto comportare uno stop anche più lungo in considerazione del suo ruolo di capitano. L’esterno francese non sarà dunque a disposizione di Paulo Fonseca per l’anticipo dell’ottava giornata contro l’Udinese – prevista per sabato 19 ottobre alle 18 – e per il successivo impegno contro il Bologna del 26 ottobre. Il classe ’97 potrà dunque fare ritorno in campo, in Serie A, in occasione dell’attesissimo big match contro il Napoli di Antonio Conte, a San Siro, del 30 ottobre. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-08 15:45:00 Arrivano conferme: Pericolo scampato.salterà “soltanto” le prossime duedi campionato per effetto dell’espulsione subita al termine della partita tra Fiorentina edi domenica scorsa. Le proteste rivolte all’arbitro Pairetto hanno fatto scattare un rosso diretto che, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe potuto comportare uno stop anche più lungo in considerazione del suo ruolo di capitano. L’esterno francese nondunque a disposizione di Paulo Fonseca per l’anticipo dell’ottava giornatal’Udinese – prevista per sabato 19 ottobre alle 18 – e per il successivo impegnoil Bologna del 26 ottobre. Il classe ’97 potrà dunque fare ritorno in campo, in Serie A, in occasione dell’attesissimo bigil Napoli di Antonio Conte, a San Siro, del 30 ottobre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - stangata Theo : due giornate di squalifica - it: Notizie dallo Sport Italiano. Theo Hernandez quindi salterà le partite contro Udinese e Bologna. it per Adnkronos The post Milan, stangata Theo: due giornate di squalifica appeared first on seriea24. Questa è la decisione del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato dal terzino francese nel finale di Fiorentina-Milan. (Seriea24.it)

Milan - Theo Hernandez squalificato per due giornate. Un turno per Conceicao e Palladino - Theo Hernandez salterà le sfide contro Udinese e Bologna, ma tornerà per il big match contro il Napoli. L'articolo Milan, Theo Hernandez squalificato per due giornate. . Squalifica per un turno anche per Woyo Coulibaly del Parma e Maripan del Torino. Una giornata di stop e 2mila euro di multa per l’attaccante della Juventus Francisco Conceicao per “doppia ammonizione per comportamento ... (Ilfattoquotidiano.it)

Milan - due giornate di squalifica a Theo Hernandez : ci sarà per il big match contro il Napoli - Pericolo scampato. Theo Hernandez salterà `soltanto` le prossime due giornate di campionato per effetto dell`espulsione subita al termine della... (Calciomercato.com)