Brusco addio alla Ferrari | perdita terrificante

Brusco addio alla Ferrari: le parole dell'ex pilota non lasciano spazio né a commenti né a interpretazioni. Ecco cos'ha detto Nigel Mansell, leggendario pilota britannico, ha corso anche per la Ferrari nel biennio 1989-1990. Non è andata benissimo, con solamente tre vittorie piazzate nel corso della sua esperienza con il Cavallino Rampante, ma tutte e tre da ricordare, sicuramente. Vasseur (Lapresse) – Ilveggente.itQuella che forse ha lasciato di stucco tutti, per chi se la ricorda, è l'ultima: all'Estoril nel '90, dove strinse in partenza contro il muretto box il compagno di squadra Alain Prost. Ed è proprio in quell'anno che Mansell capì la politica dentro la Rossa. "In particolare – si legge su formulapassion.it con le pressioni fatte dal francese presso la dirigenza per avere ordini di scuderia a suo favore".

