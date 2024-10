Brand Journalism Festival, un’opportunità anche per la stampa (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finora il Brand Journalism è stato confinato in un perimetro chiuso e poco frequentato dalla stampa tradizionale, quella considerata mainstream. Oggi con il Brand Journalism Festival, in programma il 12 novembre al Talent Garden Ostiense, si può provare a fare un passo avanti. L'iniziativa, presentata oggi in Capidoglio, è promossa da Social Reporters, L'articolo Brand Journalism Festival, un’opportunità anche per la stampa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Finora ilè stato confinato in un perimetro chiuso e poco frequentato dallatradizionale, quella considerata mainstream. Oggi con il, in programma il 12 novembre al Talent Garden Ostiense, si può provare a fare un passo avanti. L'iniziativa, presentata oggi in Capidoglio, è promossa da Social Reporters, L'articoloper laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Presentato in Campidoglio il 'Brand Journalism Festival' - focus su comunicazione etica e responsabile - it . È una discussione che coinvolge editori, giornalisti e comunicatori aziendali a trovare traiettorie più etiche e più responsabili. brandjournalismfestival. Per maggiori informazioni relative al Brand Journalism Festival: www. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations, Corporate Reputation & Digital Pr di Unipol, Lavinia Spingardi, ... (Liberoquotidiano.it)