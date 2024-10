Balotelli al Genoa è un affare per tutti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mario Balotelli potrebbe diventare un nuovo giocatore del Genoa. L'idea c'è, un attaccante al Grifone serve come il pane per provare a uscire dalla crisi e Supermario aspetta da tempo la sua occasione per tornare a calcare i campi della Serie A. Anche per questo ha rifiutato i corteggiamenti Genovatoday.it - Balotelli al Genoa è un affare per tutti Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mariopotrebbe diventare un nuovo giocatore del. L'idea c'è, un attaccante al Grifone serve come il pane per provare a uscire dalla crisi e Supermario aspetta da tempo la sua occasione per tornare a calcare i campi della Serie A. Anche per questo ha rifiutato i corteggiamenti

Balotelli torna di tendenza - ora anche il Genoa lo vuole - In più bisogna ricordare che Gilardino ha più volte si era espresso i suoi dubbi sull’eventualità di tesserare svincolati a corto di preparazione. Ritornano, rilanciate dalla Turchia, le voci sul possibile ritorno in Italia di Mario Balotelli, al quale sono state accostate varie squadre, fra le quali il Genoa, in piena emergenza (anche) sul fronte offensivo alla luce del recente infortunio di ... (Ilnapolista.it)

Gilardino chiama - Balotelli risponde : SuperMario verso il Genoa - Milano, 9 ottobre - SuperMario e la Serie A: un binomio che potrebbe riformarsi a breve. Mario scalpita. Dall'altra parte della cornetta, Alberto Gilardino, suo ex compagno in nazionale e attuale allenatore dei rossoblù. Il nome di Balotelli, peraltro, era stato accostato anche al Torino, dopo l'infortunio di Duvan Zapata: il colombiano, infortunatosi al legamento crociato durante l'ultima ... (Sport.quotidiano.net)

La telefonata di Gilardino a Balotelli per riportarlo in Serie A : è in trattativa con il Genoa - Il Genoa piomba su Balotelli per risollevarsi da un avvio di campionato difficile. C'è stata una telefonata con Gilardino e le trattative sarebbero già cominciate.Continua a leggere . (Fanpage.it)