Inter-news.it - Austria-Kazakistan, le formazioni ufficiali: la decisione su Arnautovic

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è in programma stasera alle ore 20:45 alla Raiffeisen Arena. Il match è valevole per il gruppo B3 della Lega B. RECUPERATO AL MASSIMO – Serata di UEFA Nations League, con la seconda giornata delle varie leghe che andranno poi a chiudere la sosta per le nazionali. Tanta Inter questa sera in campo. Non fa eccezione, valevole per la Lega B della competizione. La curiosità, chiaramente, è tutta su Marko, non impiegato da Simone Inzaghi nell’ultima sfida di Serie A contro il Torino. L’attaccante nerazzurro partirà dalla panchina. Di seguito ledella partita., le: 1 Schlager, 4 Trauner, 5 Posch, 6 Seiwald, 8 Prass, 9 Sabitzer, 15 Lienhart, 16 Adamu, 18 Schmid, 19 Baumgartner, 20 Laimer.