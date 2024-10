Argento nella Coppa Europa di Genova (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Fasi, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana presieduta dallo spezzino Davide Battistella festeggia l’ottima riuscita della Coppa Europa Boulder, che si è appena conclusa nella cornice del Porto Antico di Genova con un grande successo di pubblico e la medaglia d’Argento per l’azzurra Irina Daziano. Un esordio con i fiocchi per la città della Lanterna, per la prima volta nella geografia della Coppa Europa, grazie anche al sostegno del Comune di Genova e della Regione Liguria, che hanno inserito l’evento nel programma di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Il podio al femminile ha visto sul gradino più alto la slovacca Martina Bursikova, seguita dalla Daziano, applauditissima dal pubblico di casa e dalla tedesca Roxana Wienand. Lanazione.it - Argento nella Coppa Europa di Genova Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Fasi, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana presieduta dallo spezzino Davide Battistella festeggia l’ottima riuscita dellaBoulder, che si è appena conclusacornice del Porto Antico dicon un grande successo di pubblico e la medaglia d’per l’azzurra Irina Daziano. Un esordio con i fiocchi per la città della Lanterna, per la prima voltageografia della, grazie anche al sostegno del Comune die della Regione Liguria, che hanno inserito l’evento nel programma diCapitale Europea dello Sport 2024. Il podio al femminile ha visto sul gradino più alto la slovacca Martina Bursikova, seguita dalla Daziano, applauditissima dal pubblico di casa e dalla tedesca Roxana Wienand.

Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Massa resta imbattuto ma esce di scena. Differenza reti letale - Marcatori: Ammannati (M), Puglione (M), autogol Lippi (M), Laras 2 (V), Gemignani (V). A tempo quasi scaduto, invece, il Futsal Viareggio ha trovato il pareggio sul tiro della disperazione. Bonuccelli. , Giovannetti, Baracca, Mussi Gio. Il triangolare se lo aggiudica il Futsal Viareggio che aveva battuto il Five To Five con un maggior scarto di reti rispetto ai massesi. (Sport.quotidiano.net)

Coppa Agostoni 2024 - risultati e classifica : ordine di arrivo - Hirschi si impone nella volata ristretta - 5 Continental Team) a 32? Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a 32? The post Coppa Agostoni 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, Hirschi si impone nella volata ristretta appeared first on SportFace. . RISULTATI E CLASSIFICA COPPA AGOSTONI Marc Hirschi (UAE Team Emirates) 3h59’08” Romain Gregoire (Groupama-FDJ) st Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a ... (Sportface.it)

Coppa del Mondo. Zurloni - podio storico. Secondo nella Speed - E come spesso è accaduto negli ultimi quattordici mesi la firma è del lombardo Matteo Zurloni. Nel 2025 l’arrampicatore milanese avrà un chiaro obiettivo principale, vale a dire provare a difendere il titolo mondiale che verrà assegnato proprio a Seoul. A soli 22 anni il futuro sembra quindi essere tutto dalla sua parte. (Sport.quotidiano.net)