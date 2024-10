Ilnapolista.it - Al 45? Italia in vantaggio 2-1 sul Belgio ma sotto di un uomo: espulso Pellegrini

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al termine del primo tempo, l’deve rivedere il piano partita. All’intervallo si va sul punteggio di 2-1 per gli Azzurri madi unper l’espulsione dial 40?. Rosso giusto, entrata in scivolata da dietro su Theate con i tacchetti esposti sul tallone. Da segnalare l’azione che porta al gol del 2-0. Ancora una azione in velocità tutta ad un tocco, ilnon riesce bene a coprire sulle fasce. Tonali subito in verticale per Retegui che appoggia per Dimarco. L’esterno dell’Inter, di prima allarga dalla parte opposta del campo e trova Cambiaso che entra in area e calcia. Il portiere respinge sui piedi di Retegui che mette la sfera in rete. GOAL Italy 2-0 Belgium Mateo Retegui THAT PASS FROM DIMARCO! pic.twitter.com/tKyeptbulh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2024 Poi il fallo die il gol del 2-1 del