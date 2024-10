Acerra: investito e ucciso dal treno non sarebbe uno studente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Acerra – Secondo le prima informazioni fornite sull’incidente ferroviario in cui una persona è stata travolta da un treno questa mattina poco dopo le 8 nei pressi della stazione FS ad Acerra , sembrava si trattasse di uno studente. Dalle successive informazioni fornite, presente sul posto agenti della Polizia di Stato e della Polfer sembra invece si tratti di un uomo di età più grande e non uno studente. Per lui comunque non c’è stato scampo, è morto sul colpo. Sul posto oltre la Polfer anche i carabinieri della stazione di Acerra stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto per chiarire anche le cause di questo incidente mortale. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto, e che non si sia accorto del sopraggiungere del treno. Sono in corso i rilievi da parte dell’autorità giudiziaria. Primacampania.it - Acerra: investito e ucciso dal treno non sarebbe uno studente Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Secondo le prima informazioni fornite sull’incidente ferroviario in cui una persona è stata travolta da unquesta mattina poco dopo le 8 nei pressi della stazione FS ad, sembrava si trattasse di uno. Dalle successive informazioni fornite, presente sul posto agenti della Polizia di Stato e della Polfer sembra invece si tratti di un uomo di età più grande e non uno. Per lui comunque non c’è stato scampo, è morto sul colpo. Sul posto oltre la Polfer anche i carabinieri della stazione distanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto per chiarire anche le cause di questo incidente mortale. Da una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse attraversando i binari per raggiungere la banchina dal lato opposto, e che non si sia accorto del sopraggiungere del. Sono in corso i rilievi da parte dell’autorità giudiziaria.

