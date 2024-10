Quotidiano.net - A 18 anni conquista le 14 cime da 8mila metri. Nepalese fa il record

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nima Rinji Sherpa è il più giovane al mondo a scalare i 14 ’ottomila’ della Terra. L’alpinistaha solo 18. L’impresa del ragazzo si è perfezionata ieri dopo che hato la vetta del Shishapangma, nel Tibet cinese, quota 8.027. "Quanto successo non è solo il culmine del mio viaggio personale – ha dichiarato Rinji –, ma un tributo a tutti gli sherpa che hanno osato sognare oltre i confini tradizionali che ci sono stati imposti. L’alpinismo è più di un lavoro, è una testimonianza della nostra forza, resilienza e passione". Ildel più giovane scalatore degli ottomila finora era detenuto da Mingma Gyabu ’David’ Sherpa. Lo aveva raggiunto nel 2019, all’età di 30. Un derby tutto in famiglia visto che Gyabu è lo zio del suo successore, Nima Rinji. Il primo nella storia, invece, are i 14 Ottomila è stato il nostro Reinhold Messner.