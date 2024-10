Visite mediche al J Medical per Leonardo Bonucci | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)si è ritirato pochi mesi fa, ma oggi alcuni tifosi bianconeri per un attimo hanno creduto in un clamoroso ripensamento, magari per via di una possibile e fantasiosa chiamata della Juventus che deve sostituire Bremer. Questo perché lo stessoha testimoniato le suesvolte al J, il centro medico della Juventus. Niente da fare però: gli scarpini per l’ormai ex centrale difensivo sono appesi al chiodo, lesono state svolte perchésta preparando la maratona di Londra, che si terrà ad aprile. E potrebbe anche correre la mezza maratona di Torino. Niente pallone, insomma, solo corsa nel futuro.al JperilSportFace.