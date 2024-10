Venezuela-Argentina, partita a rischio rinvio? Ecco il motivo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venezuela-Argentina rischia di dove essere rinviata: la squadra Argentina è bloccata a Miami a causa del tifone Milton Venezuela-Argentina è a forte rischio rinvio. La nazionale Albiceleste è bloccata a Miami a causa del tifone Milton che si è abbattuto sulla Florida. Secondo i meteorologi americani si tratta del tifone più violento degli ultimi anni. Calcionews24.com - Venezuela-Argentina, partita a rischio rinvio? Ecco il motivo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)rischia di dove essere rinviata: la squadraè bloccata a Miami a causa del tifone Miltonè a forte. La nazionale Albiceleste è bloccata a Miami a causa del tifone Milton che si è abbattuto sulla Florida. Secondo i meteorologi americani si tratta del tifone più violento degli ultimi anni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentina bloccata a Miami per l’uragano Milton - gara col Venezuela a rischio : “C’hanno impedito di volare” - E se non partiamo è difficile poter giocare. . La partita valida per le qualificazioni mondiali, in programma giovedì sera in casa del Venezuela, per l'Argentina è a fortissimo rischio: i campioni del Mondo si sono ritrovati infatti a Miami, in Florida dove è scattata l'allerta meteo per l'uragano Milton salito da forza 3 a forza 5: "Abbiamo chiesto di volare ma ce l'hanno impedito. (Fanpage.it)

Qualificazioni Mondiali 2026 : Argentina non parte per il Venezuela - rischio tornado - A Miami c’è l’Argentina, che doveva partire per il Venezuela per giocare la partita di qualificazioni ai Mondiali 2026. Diversi cittadini americani sono in fuga dalle rispettive case dopo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center che ha aumentato l’allerta fino alla categoria 5. . The post Qualificazioni Mondiali 2026: Argentina non parte per il Venezuela, rischio tornado appeared ... (Sportface.it)

Venezuela-Argentina : dove vederla - orario e probabili formazioni - Osorio, […]. All’Estadio Monumental l’incontro di qualificazione ai Mondiali Venezuela-Argentina: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Estadio Monumental di Maturin va in scena la partita di qualificazione ai Mondiali tra Venezuela-Argentina. Le probabili formazioni VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Aramburu, Y. (Calcionews24.com)