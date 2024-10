Un Posto al Sole, anticipazioni 10 ottobre: Alberto vuole lasciare Napoli, sentenza per Lara e Magdalena (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì. anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 10 ottobre su Rai 3, alle 20:50: Guido ha dei dubbi sulla vita da separato:. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Rosa ha una proposta spiazzante Alberto, ormai stanco della vita che conduce a Napoli è sempre più insoddisfatto, stanco di vivere costantemente nella paura e sempre più lontano dal suo Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 10 ottobre: Alberto vuole lasciare Napoli, sentenza per Lara e Magdalena Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con la soap ambientata ain onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.della trama della puntata di Unalin onda giovedì 10su Rai 3, alle 20:50: Guido ha dei dubbi sulla vita da separato:. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Rosa ha una proposta spiazzante, ormai stanco della vita che conduce aè sempre più insoddisfatto, stanco di vivere costantemente nella paura e sempre più lontano dal suo

