Ue, Weber a Orban: sei amico di chi diceva “non un cent allì Italia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bruxelles, 9 ott. (askanews) – Il presidente del Ppe, Manfred Weber, ha attaccato duramente il premier ungherese Viktor Orban, oggi a Strasburgo, per le sue posizioni nazionaliste e anti europee e per la sua freddezza e reticenza nel sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo, che lo hanno isolato nell’Ue. “La domanda a cui devi rispondere”, ha detto a Orban, “è perché nessuno vuole più parlare con te”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bruxelles, 9 ott. (askanews) – Il presidente del Ppe, Manfred, ha attaccato duramente il premier ungherese Viktor, oggi a Strasburgo, per le sue posizioni nazionaliste e anti europee e per la sua freddezza e reticenza nel sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo, che lo hanno isolato nell’Ue. “La domanda a cui devi rispondere”, ha detto a, “è perché nessuno vuole più parlare con te”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salis -Orban il botta e risposta…" - "Chi mi accusa di corruzione come l'onorevole Freund, è lui il più corrotto, perché è pagato da Soros. Trovo assurdo che qui dobbiamo ascoltare tutti insieme Ilaria Salis… Leggi ... (informazione.it)

I meloniani spalleggiano Orbán. L’unica vera sfida per il despota viene dall’avversario del Ppe - A cosa è servito l’acceso dibattito con l'autocrate in Europarlamento? Più che a smascherare lui – che non conosce imbarazzi – a smascherare gli altri. Per i meloniani Orbán resta «un amico»: gli si d ... (editorialedomani.it)

Im EU-Parlament: Von der Leyens Abrechnung mit Orbán - Viktor Orbán probierte am Mittwoch mal etwas Neues aus: Er präsentierte sich als EU-Ratspräsident, als „ehrlicher Makler“, wie er selbst sagte. In maßvollen Worten stellte der ungarische Ministerpräsi ... (msn.com)