Turkish Airlines, tragedia ad alta quota: pilota muore in volo, atterraggio di emergenza a New York (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un pilota della Turkish Airlines di 59 anni muore mentre è in servizio: inutili i tentativi di rianimarlo dopo il malore, l'aereo viene dirottato allo scalo newYorkese. "Il nostro Capitano è deceduto prima dell'atterraggio" Ilgiornale.it - Turkish Airlines, tragedia ad alta quota: pilota muore in volo, atterraggio di emergenza a New York Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Undelladi 59 annimentre è in servizio: inutili i tentativi di rianimarlo dopo il malore, l'aereo viene dirottato allo scalo newese. "Il nostro Capitano è deceduto prima dell'

Pilota della Turkish Airlines muore in volo - panico a bordo : atterraggio di emergenza a New York - “Il pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo” ha spiegato il portavoce della Turkish Airlines. L’aereo era decollato nella serata di martedì 8 ottobre da Seattle ed è atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di New York poco prima delle 6 di mercoledì 9 ottobre. (Tpi.it)

