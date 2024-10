Totti sulla lotta scudetto: «Io vedo favorite quelle tre squadre per il campionato. Su De Rossi…» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco Totti ha parlato della lotta scudetto, sbilanciandosi così per quanto riguarda quelle squadre. Ecco il pronostico dell’ex Roma Intervistato da TMW alla Padel Pro Am Cup a Viareggio Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato della lotta scudetto e non solo. Ecco un estratto della sua intervista, dove cita anche l’Inter di Simone Inzaghi tra le papabili squadre in lotta Calcionews24.com - Totti sulla lotta scudetto: «Io vedo favorite quelle tre squadre per il campionato. Su De Rossi…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francescoha parlato della, sbilanciandosi così per quanto riguarda. Ecco il pronostico dell’ex Roma Intervistato da TMW alla Padel Pro Am Cup a Viareggio Francesco, ex capitano della Roma, ha parlato dellae non solo. Ecco un estratto della sua intervista, dove cita anche l’Inter di Simone Inzaghi tra le papabiliin

