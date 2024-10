Amica.it - Stasera in tv torna “Una giornata particolare” di Aldo Cazzullo: le anticipazioni

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (askanews) – Dal 9 ottobresu La7 Unaparticolare, terza stagione del programma di storia e cultura condotto da. «Riparte Unaparticolare. La prima che raccontiamo è la visita di Hitler a Mussolini. La storia dei due dittatori. Noi con l’Intelligenza artificiale trasformeremo la scritta Mussolini Dux, che c’è sull’obelisco del Foro italico, in Matteotti per onorare le vittime di Mussolini. In quella visita si pongono le basi per la persecuzione degli ebrei e per il disastro della Seconda Guerra Mondiale», ha raccontato, giornalista e scrittore, presentando la nuova stagione del programma che sarà in onda ogni mercoledì in prima serata – alle 21.15 – per dieci puntate. «Altre puntate saranno dedicate al Novecento, 2 luglio 1946, il referendum Monarchia-Repubblica, quando finalmente anche le donne possono votare.