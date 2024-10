Sonia Bruganelli infortunata a Ballando con le stelle: la foto del referto medico e la replica di Lucarelli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sonia Bruganelli pubblica sui social una foto del referto medico che attesta l'infortunio a Ballando con le stelle. La concorrente aveva parlato a La Vita in Diretta del suo incidente e del parere dei giudici sulla sua esibizione. Fanpage.it - Sonia Bruganelli infortunata a Ballando con le stelle: la foto del referto medico e la replica di Lucarelli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)pubblica sui social unadelche attesta l'infortunio acon le. La concorrente aveva parlato a La Vita in Diretta del suo incidente e del parere dei giudici sulla sua esibizione.

Ballando con le Stelle 19 - incidente per Sonia Bruganelli durante le prove : ecco cos’è successo - Tra loro c’è anche Sonia Bruganelli, produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis che in questa esperienza fa coppia con il ballerino professionista Carlo Aloia. . In queste prime settimane, i due si sono allenati duramente, per portare sul palco delle esibizioni che potessero conquistare la giuria, ma per ora non sembrano essere riusciti nel loro intento. (Isaechia.it)

Sapete perché Sonia Bruganelli non sopporta Selvaggia Lucarelli? Voleva il suo posto nella giuria di Ballando - Ieri è andata in onda una brutta pagina di televisione. Lamentarsi oggi è una burla venuta male. Domanda: che cosa c’entrano i figli? Perché strumentalizzare una partecipazione a un reality profumatamente pagata (si parla di dieci mila euro a puntata, ndr) mettendo in mezzo la famiglia? E allora tutte le altre concorrenti – madri che negli anni hanno partecipato a Ballando che dovremo dire o ... (Donnapop.it)

Mister Movie | Infortunio per Sonia Bruganelli a Ballando Con Le Stelle : come sta la concorrente? - La concorrente, che sta mettendo alla prova le sue abilità da ballerina, ha spiegato il motivo per cui, alla fine di una delle sue coreografie, si è…. Sonia Bruganelli, volto noto di Ballando Con Le Stelle, ha recentemente subito un infortunio durante le prove del celebre talent show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. (Mistermovie.it)