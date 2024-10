Anteprima24.it - Soldi sottratti all’erario, sequestro nel Napoletano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe sottrattooltre 350.000 euro di introiti:nel. Ad eseguire il decreto dipreventivo per 402.231,40 euro emesso dalla Procura di Torre Annunziata, sono stati i militari del gruppo della Guardia di Finanza oplontina: destinatario un uomo originario di Lettere. Tutto ha avuto inizio da una denuncia presentata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha messo in moto l’indagine degli uomini della compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, dalla quale sarebbe emerso come l’uomo aveva contratto un debito nei confronti dell’erario pari a 359.888 euro, derivante da svariate cartelle esattoriali per imposte non pagate emesse dal 2011 al 2021.