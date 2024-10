Sinner contro Shelton, oggi gli ottavi a Shanghai: orario e diretta tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi per gli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14, nel match che – in diretta tv e streaming – apre il programma del 9 ottobre sul campo principale. Sinner giocherà alle 12.30 locali, le 6.30 italiane. Dopo giornate condizionate dal maltempo, oggi il programma prevede tutti gli ottavi di finale. Dopo il match di Sinner, sul campo principale si giocano Alcaraz-Monfils, Safiullin-Djokovic e Goffin-Zverev. Sul campo numero 3, dalle 7 italiane, le sfide Tsitsipas-Medvedev, Paul-Machac, Mensik-Dimitrov e Fritz-Rune. Sinner e Shelton si sfidano per la quinta volta in carriera. L’azzurro 23enne si è aggiudicato 3 confronti diretti con l’americano. .com - Sinner contro Shelton, oggi gli ottavi a Shanghai: orario e diretta tv Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikin campoper glidi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense Ben, testa di serie numero 14, nel match che – intv e streaming – apre il programma del 9 ottobre sul campo principale.giocherà alle 12.30 locali, le 6.30 italiane. Dopo giornate condizionate dal maltempo,il programma prevede tutti glidi finale. Dopo il match di, sul campo principale si giocano Alcaraz-Monfils, Safiullin-Djokovic e Goffin-Zverev. Sul campo numero 3, dalle 7 italiane, le sfide Tsitsipas-Medvedev, Paul-Machac, Mensik-Dimitrov e Fritz-Rune.si sfidano per la quinta volta in carriera. L’azzurro 23enne si è aggiudicato 3 confronti diretti con l’americano.

Sinner batte Shelton agli ottavi dello Shanghai Masters - Negli ottavi di finale del torneo in scena nella capitale economica della Cina, il russo, numero 5 del mondo e del seeding, si è imposto sul greco, 12 del ranking internazionale e decima forza del tabellone, col punteggio di 7-6 (3) 6-3. Poi l'italiano ha mostrato il solito strapotere nei momenti decisivi e ha dominato il tie-break, giocato in maniera impeccabile e vinto per 7-1. (Agi.it)

Tennis - Sinner ai quarti a Shanghai - battuto Shelton - Vittoria da n°1 di Jannik, che salva 7 palle break a fronte dell’unica avuta e ora attende ai quarti di Shanghai uno tra Medvedev e Tsitsipas. 12 ATP e decima testa di serie, ed il russo Dannil Medvedev, n. Vittoria n°62 in stagione per l’azzurro, che ha sempre raggiunto i quarti in questa straordinaria stagione (14 su 14). (Ildenaro.it)

Sinner in gran forma : batte Shelton e raggiunge i quarti di finale a Shanghai - Dopo aver vinto il primo set 6-4, l’azzurro ha mantenuto la calma nel secondo set, che si è deciso al tie-break, dove ha dominato con un secco 7-1. Sarà una sfida intensa tra due dei migliori giocatori del circuito, e Sinner cercherà di continuare il suo ottimo momento di forma per tentare di raggiungere la semifinale. (Puntomagazine.it)