Napoli in testa alla classifica, ma la favorita per lo Scudetto resta l'Inter. Un Napoli che potrà comunque contare sull'assenza di impegni europei e su una verve finalmente ritrovata Serie A 2024/2025: alla sosta comanda il Napoli, ma la favorita per lo Scudetto resta l'Inter. Le quote antepost dei bookmakers. In una prima parte di campionato nella quale diverse 'big' sono sembrate ancora in cerca di continuità e di un'identità definita, il Napoli è a oggi la squadra che è stata capace di offrire gli indizi più convincenti in tal senso. L'arrivo in panchina di Antonio Conte ha rilanciato molti protagonisti dell'annata dello Scudetto, in ombra nella passata stagione. A insidiare i partenopei da vicino, al secondo posto, un'Inter capace di reagire con forza al ko nel derby, ma ancora troppo confusionaria e fragile in fase difensiva.

Caressa : «Il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato» - L'articolo Caressa: «Il Napoli è la squadra nettamente favorita per il campionato» sembra essere il primo su ilNapolista. Lo si vede dall’atteggiamento dalla squadra. L’unico problema che potrebbe avere il Napoli è che secondo me facendo poche rotazioni, penso a Neres che quando entra fa gol ma poi non ha spazio, qualche giocatore potrebbe storcere la bocca più in avanti. (Ilnapolista.it)

“Napoli da Scudetto? La favorita è…” : il commento dell’esperto indispettisce i tifosi! - Secondo me ad oggi l’Inter ha qualche vantaggio in più sugli altri club. Infatti. Intanto, però, un noto esperto ha rilasciato dichiarazioni proprio sugli azzurri. Tale parole non viene mai citata a Napoli, neppure da Antonio Conte. Naturalmente, tutto ciò permette agli esperti di analizzare la situazione legata al successo finale. (Spazionapoli.it)

Favorita Scudetto - La Russa : “ecco perchè meriterebbe il Napoli… se non vice l’Inter” - È quanto dichiarato da Ignazio La Russa sul palco di una iniziativa di Fdi a Padova. Quando ero più giovane la seconda stella era a destra, e ‘Nerolandia’ era la festa tricolore di Padova. Quando gli viene chiesto se vede il Napoli favorito per Scudetto, La Russa, grande tifoso interista, risponde: ”ci dobbiamo rassegnare al Napoli vincitore del campionato quest’anno? No, non ci rassegniamo. (Calcioweb.eu)