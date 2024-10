Salerno, al via il “Congresso Società Internazionale Storia della Medicina” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi apre oggi alle 18 al teatro Verdi di Salerno il 49° Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina che proseguirà fino al 12 ottobre. 250 relatori da tutto il mondo, 18 sessioni per 3 sale (Salone dei Marmi, Sala del Consiglio della Provincia e Teatro Augusteo), saranno l’ossatura dell’evento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. Presidenti del comitato di organizzazione sono il presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo e il consigliere Alfonso Giordano. Dopo i saluti delle Autorità, alle 19.30 si entrerà nel vivo del Congresso con la lettura presidenziale di Carlos Viesca, attuale presidente della Società. La relazione verterà su “Francisco Hernandez e Nardo Antonio Recchi: le origini e il significato di Novae Hispaniae Thesaurus”. Anteprima24.it - Salerno, al via il “Congresso Società Internazionale Storia della Medicina” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi apre oggi alle 18 al teatro Verdi diil 49°diche proseguirà fino al 12 ottobre. 250 relatori da tutto il mondo, 18 sessioni per 3 sale (Salone dei Marmi, Sala del ConsiglioProvincia e Teatro Augusteo), saranno l’ossatura dell’evento organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatriprovincia di. Presidenti del comitato di organizzazione sono il presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo e il consigliere Alfonso Giordano. Dopo i saluti delle Autorità, alle 19.30 si entrerà nel vivo delcon la lettura presidenziale di Carlos Viesca, attuale presidente. La relazione verterà su “Francisco Hernandez e Nardo Antonio Recchi: le origini e il significato di Novae Hispaniae Thesaurus”.

