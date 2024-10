Rata, steward allo stadio: "Questione di sicurezza" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I bei risultati dopo 5 turni di campionato e la vetta della classifica stanno ricreando grande entusiasmo intorno alla Maceratese, anche come numero di presenze alle partite. Tuttavia non mancano gli aficionados dell’ingresso nel secondo tempo per non pagare. Su input delle autorità , la società biancorossa ieri ha reso noto che da domenica all’Helvia Recina "Pino Brizi" saranno presenti gli steward ai cancelli. Per tutta la duRata degli incontri interni, l’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente ai possessori del biglietto. Il direttore generale Stefano Serangeli spiega più in dettaglio questa comunicazione: "Il nostro è stato un atto dovuto su indicazione della Siae e della Questura, perché se tanta gente entra nel secondo tempo può sembrare che si incassi in nero e inoltre siamo sanzionabili con una pesante multa. Ilrestodelcarlino.it - Rata, steward allo stadio: "Questione di sicurezza" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I bei risultati dopo 5 turni di campionato e la vetta della classifica stanno ricreando grande entusiasmo intorno alla Maceratese, anche come numero di presenze alle partite. Tuttavia non mancano gli aficionados dell’ingresso nel secondo tempo per non pagare. Su input delle autorità , la società biancorossa ieri ha reso noto che da domenica all’Helvia Recina "Pino Brizi" saranno presenti gliai cancelli. Per tutta la dudegli incontri interni, l’accessosarà consentito esclusivamente ai possessori del biglietto. Il direttore generale Stefano Serangeli spiega più in dettaglio questa comunicazione: "Il nostro è stato un atto dovuto su indicazione della Siae e della Questura, perché se tanta gente entra nel secondo tempo può sembrare che si incassi in nero e inoltre siamo sanzionabili con una pesante multa.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rata, steward allo stadio: "Questione di sicurezza" - "Ricreare sintonia tra squadra e tifosi era uno dei nostri obiettivi, abbiamo lavorato su vari aspetti per questo, anche su comunicazione e immagine. Chiaro che tutto dipende dai risultati ma siamo ... (ilrestodelcarlino.it)

Yulong confirms gun three-year-old Growing Empire will run in The Everest - Leading trainer Ciaron Maher will have three contenders in the $20 million The TAB Everest (1200m) after gun three-year-old Growing Empire was locked in by Yulong as the final runner in the richest ... (news.com.au)

New report shines light on ‘troubling trend’ at Massachusetts hospitals - While the problems at Steward Health Care absorbed the spotlight over the past nine months, many other hospitals across Massachusetts continued to struggle financially in what an industry group called ... (boston25news.com)