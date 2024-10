Plenaria Ue, Orban: cambiamo strategia su Ucraina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La crisi Russia-Ucraina oggi è stata anche al centro del botta e risposta tra il premier ungherese Orban e la presidente Von Der Leyen. Servizio di Alessio Orlandi Plenaria Ue, Orban: cambiamo strategia su Ucraina TG2000. Tv2000.it - Plenaria Ue, Orban: cambiamo strategia su Ucraina Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La crisi Russia-oggi è stata anche al centro del botta e risposta tra il premier ungheresee la presidente Von Der Leyen. Servizio di Alessio OrlandiUe,suTG2000.

FdI-Ecr richiama Orban su Ucraina e “nemici esterni” all’Ue. E dà una lezione di stile agli urlatori rossi - Gli interventi degli europarlamentari di FdI-Ecr, infatti, valorizzando i punti di contatto, hanno sottolineato senza reticenze anche i punti di distanza, in alcuni casi molto marcata, dalle linee guida illustrate dal premier ungherese per la sua presidenza di turno del Consiglio Ue. Ma, ha chiarito l’eurodeputato, “non perché la riteniamo come qualcuno in quest’Aula un pericoloso agente al soldo ... (Secoloditalia.it)

Orban al Parlamento europeo : "Ammettetelo - in Ucraina stiamo perdendo" - Von der Leyen : "Incolpa Kiev per la guerra" - VIDEO - Viktor Orban oggi, in un suo intervento al Parlamento europeo, ha affermato: "Ammettetelo, in Ucraina stiamo perdendo e voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia. Dovete schierarvi al fianco del cessate il fuoco". Dopo il Primo ministro dell’Ungheri . (Ilgiornaleditalia.it)

Orban-Von der Leyen - lite al Parlamento Ue. “Ammettete che in Ucraina stiamo perdendo”. Ursula : “Ungheria apre porte a russi e cinesi” - Integrare l’Europa economicamente, in termini di sicurezza e anche geopoliticamente, è vantaggioso per l’Unione europea. Altro punto chiave: l’allargamento a est, includendo nell’Ue prima di tutto la Serbia, che è la testa di ponte della Russia nel Mediterraneo. Dobbiamo concentrarci in particolare sulla Serbia. (Ilfattoquotidiano.it)