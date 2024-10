Personale sanitario nel mirino. Massari: "Urgente farsi carico di questo grido d’allarme" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L’aggressione subita dall’operatore socio sanitario nei giorni scorsi deve indurci a riflettere". Sono le parole del sindaco Marco Massari, all’indomani dell’aggressione a un operatore socio sanitario 38enne, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. "Anzitutto, mi preme esprimere solidarietà all’operatore stesso, alla sua famiglia e a tutti i sanitari che ogni giorno vengono costretti a subire violenze e insulti – sottolinea il primo cittadino –. Occorrono maggiore attenzione e maggior rispetto per chi opera per il bene più prezioso che abbiamo, la salute pubblica. farsi carico, con il fondamentale contributo delle forze dell’ordine, dell’Azienda Usl e dei sindacati, di questo grido d’allarme lanciato dal Personale sanitario è diventato Urgente". Ilrestodelcarlino.it - Personale sanitario nel mirino. Massari: "Urgente farsi carico di questo grido d’allarme" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "L’aggressione subita dall’operatore socionei giorni scorsi deve indurci a riflettere". Sono le parole del sindaco Marco, all’indomani dell’aggressione a un operatore socio38enne, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. "Anzitutto, mi preme esprimere solidarietà all’operatore stesso, alla sua famiglia e a tutti i sanitari che ogni giorno vengono costretti a subire violenze e insulti – sottolinea il primo cittadino –. Occorrono maggiore attenzione e maggior rispetto per chi opera per il bene più prezioso che abbiamo, la salute pubblica., con il fondamentale contributo delle forze dell’ordine, dell’Azienda Usl e dei sindacati, dilanciato dalè diventato".

