Patto per il Nord, cos’è e chi c’è dietro al progetto degli ex Lega delusi da Salvini (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiamerà Patto per il Nord e sarà presentata proprio nel cuore della Padania, a Vicermate in provincia di Monza, il prossimo 13 ottobre. Si tratta della confederazione delle sigle che negli ultimi anni hanno tentato di muoversi verso il concetto di federalismo che la Lega, guidata da Matteo Salvini, avrebbe (secondo loro) abbandonato. Il simbolo sarà un richiamo alle origini di quel Carroccio fondato da Umberto Bossi e a cui loro sperano di tornare, lontani dall’attuale Lega più interessata ad altri temi, nazionalista e focalizzata sul Ponte sullo Stretto e non più sul Nord. LEGGI ANCHE: Pontida tra padania e Orbán: le contraddizioni della Lega di Salvini Umberto Bossi (Imagoeconomica). Lettera43.it - Patto per il Nord, cos’è e chi c’è dietro al progetto degli ex Lega delusi da Salvini Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si chiameràper ile sarà presentata proprio nel cuore della Padania, a Vicermate in provincia di Monza, il prossimo 13 ottobre. Si tratta della confederazione delle sigle che negli ultimi anni hanno tentato di muoversi verso il concetto di federalismo che la, guidata da Matteo, avrebbe (secondo loro) abbandonato. Il simbolo sarà un richiamo alle origini di quel Carroccio fondato da Umberto Bossi e a cui loro sperano di tornare, lontani dall’attualepiù interessata ad altri temi, nazionalista e focalizzata sul Ponte sullo Stretto e non più sul. LEGGI ANCHE: Pontida tra padania e Orbán: le contraddizioni delladiUmberto Bossi (Imagoeconomica).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Ultras Inter e Milan : Boiocchi ucciso perché contrario allo striscione "Curva Nord" e al patto con Lucci - Prosegue l`indagine sugli Ultras e l`edizione odierna de `Il Fatto Quotidiano` svela nuovi elementi che riconducono all`omicidio di Vittorio... (Calciomercato.com)

Dopo Pontida la Lega si spacca : nasce il Patto per il Nord - Nella giornata in cui la destra europea trova casa a Pontida, ospite della Lega domenica 6 ottobre, arriva l’ annuncio che molti aspettavano da tempo. “Una nuova realtà federalista, non solo a parole, una forza concreta, dialogante che ha già ottenuto un grande risultato, federare quasi tutti le realtà politiche fuoriuscite dalla Lega e personalità cacciate dal movimento stesso – afferma Paolo ... (Bergamonews.it)

Sanità - Nordio : “Da nuove norme forte impatto deterrente su aggressioni a personale” - “Un provvedimento chiesto praticamente da tutti il mondo sanitario e presumo anche dai cittadini. Tende a proteggere l’esercizio della professione sanitaria da quelle forme di aggressioni particolarmente odiose, dal devastamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”. È quanto dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. (Lapresse.it)