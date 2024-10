Oggi seconda giornata del ValdarnoCinema Film Festival (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 09 ottobre 2024 – seconda giornata del ValdarnoCinema Film Festival di San Giovanni, che chiuderà i battenti sabato prossima con la consegna del premio Marzocco alla Carriera al regista Marco Tullio Giordana. Questa sera sarà Vittoria, ultimo lavoro della coppia di registi Alessandro Cassigoli e Kasey Kauffman, che nel 2022 vinsero il concorso con Californie, l’evento speciale della seconda giornata del Festival. Alle 21, al cinema teatro Masacccio, sarà presentata questa opera cinematografica, che ha preso parte, nella sezione Orizzonti Extra, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. “Vittoria” esplora, attraverso la vita di Jasmine, il mondo poco conosciuto dell’adozione internazionale, un labirinto in cui aspiranti genitori perseguono il loro desiderio di avere un figlio. Lanazione.it - Oggi seconda giornata del ValdarnoCinema Film Festival Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 09 ottobre 2024 –deldi San Giovanni, che chiuderà i battenti sabato prossima con la consegna del premio Marzocco alla Carriera al regista Marco Tullio Giordana. Questa sera sarà Vittoria, ultimo lavoro della coppia di registi Alessandro Cassigoli e Kasey Kauffman, che nel 2022 vinsero il concorso con Californie, l’evento speciale delladel. Alle 21, al cinema teatro Masacccio, sarà presentata questa opera cinematografica, che ha preso parte, nella sezione Orizzonti Extra, alla recente Mostra del Cinema di Venezia. “Vittoria” esplora, attraverso la vita di Jasmine, il mondo poco conosciuto dell’adozione internazionale, un labirinto in cui aspiranti genitori perseguono il loro desiderio di avere un figlio.

