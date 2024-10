Nobel per la Chimica a Baker, Hassabis e Jumper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a Davide Baker, Damis Hassabis e John M. Jumper per le ricerche sulla struttura delle proteine. Quotidiano.net - Nobel per la Chimica a Baker, Hassabis e Jumper Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper la2024 è stato assegnato a Davide, Damise John M.per le ricerche sulla struttura delle proteine.

Nobel per la Chimica 2024 a David Baker - Demis Hassabis e John M. Jumper : ecco per cosa - . Jumper. Roma, 9 settembre 2024 – Il Premio Nobel per la Chimica 2024 è stato assegnato a David Baker e a Demis Hassabis e John M. Il premio Nobel per la Chimica viene assegnato dal 1901. Baker ha vinto il prestigioso premio “per la progettazione computazionale delle proteine”, mentre Hassabis e Jumper “per i sistemi di predizione delle proteine”. (Quotidiano.net)