“Nessun tunnel è troppo profondo”, volantini Israele su Gaza avvertono leader Hamas (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – I media israeliani riferiscono che Israele ha lanciato volantini sulla Striscia di Gaza in cui promette che il leader di Hamas Yahya Sinwar subirà la stessa sorte degli altri leader che combattono contro Israele. "Nessun tunnel è troppo profondo, Sinwar. Chiedi a Sayyed Hassan", dicono i volantini, riferendosi all'assassinio del leader di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – I media israeliani riferiscono cheha lanciatosulla Striscia diin cui promette che ildiYahya Sinwar subirà la stessa sorte degli altriche combattono contro. ", Sinwar. Chiedi a Sayyed Hassan", dicono i, riferendosi all'assassinio deldi Hezbollah

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Yahya Sinwar - il leader di Hamas che da un anno sfugge alla rete di Israele - Guida la Striscia di Gaza dal 2017, ma da anni è l'architetto della strategia del terrore, compreso l'attacco del 7 ottobre. La sua storia tra carcere, guerra e potere. (Wired.it)

Trump : "Israele dovrebbe colpire siti nucleari Iran". Ucciso in Libano leader braccio armato Hamas - Le Forze di difesa israeliane esortano gli sfollati libanesi in fuga dalle operazioni militari a non tornare nelle loro case, perché i raid contro il sud del Libano continuano. Anche se, riconoscono, non esiste una prova certa della sua esistenza in vita. I caschi blu, assicurano, "restano in tutte le posizioni e continua a sventolare la bandiera delle Nazioni Unite". (Liberoquotidiano.it)

Trump : "Israele dovrebbe colpire siti nucleari Iran". Ucciso in Libano leader braccio armato Hamas - E' quanto emerge dal New York Times che cita funzionari statunitensi. Nell'operazione, stando a Hamas, sono rimasti uccisi anche la moglie e due figlie di Atallah Ali. Joe Biden si è detto contrario e nelle ultime ore ha esortato il governo israeliano guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu a cercare anche "altre alternative" agli attacchi alle installazioni petrolifere iraniane. (Liberoquotidiano.it)