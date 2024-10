Nations League: Comune di Udine concede patrocinio per Italia-Israele (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Il Comune di Udine ha concesso il patrocinio per la partita tra Italia e Israele, match valido per la Nations League 2024/2025. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo friulano Alberto Felice De Toni. ‚ÄúIn questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un‚Äôoccasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport. La decisione √® legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo della partita di calcio che Udine ospiter√† luned√¨ prossimo. Abbiamo voluto fare un passo avanti. Nell‚Äôimmediato futuro a Rondine, in Toscana, si terr√† un incontro istituzionale di pace organizzato dall‚Äôassociazione Rondine‚ÄĚ,¬†le sue parole. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoled√¨ 9 ottobre 2024) Ildiha concesso ilper la partita tra, match valido per la2024/2025. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo friulano Alberto Felice De Toni. ‚ÄúIn questi mesi abbiamo lavorato a fondo per costruire un‚Äôoccasione di dialogo e di pace associata alla partita e finalmente possiamo annunciare di esserci riusciti grazie alla collaborazione con Rondine Cittadella dello Sport, Federcalcio e Ministero dello sport. La decisione √® legata al nuovo piano di dialogo e di costruzione della pace che siamo riusciti ad associare a quello sportivo della partita di calcio cheospiter√† luned√¨ prossimo. Abbiamo voluto fare un passo avanti. Nell‚Äôimmediato futuro a Rondine, in Toscana, si terr√† un incontro istituzionale di pace organizzato dall‚Äôassociazione Rondine‚ÄĚ,¬†le sue parole.

