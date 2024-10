Natalità, Rago (Pertini): "Contro calo nascite cultura fisiologia della riproduzione" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Il crollo della Natalità sembra ormai avviarsi verso un declino irrefrenabile. I dati dell'Istat parlano chiaro e fotografano una media di 1,2 figli per donna. La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è del 3,6 %. Questo è quanto emerge dagli indicatori demogra Ilgiornaleditalia.it - Natalità, Rago (Pertini): "Contro calo nascite cultura fisiologia della riproduzione" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Il crollosembra ormai avviarsi verso un declino irrefrenabile. I dati dell'Istat parlano chiaro e fotografano una media di 1,2 figli per donna. La diminuzione dellerispetto al 2022 è del 3,6 %. Questo è quanto emerge dagli indicatori demogra

