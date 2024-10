"Nascosero atti favorevoli alle difese" nel processo Eni/Shell-Nigeria, 8 mesi ai pm De Pasquale e Spadaro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con 8 mesi di reclusione si chiude a Brescia il primo round del processo in cui i pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro rispondono di rifiuto di atti d’ufficio. Sono stati ritenuti penalmente responsabili per non aver depositato atti favorevoli alle difese nel processo Eni/Shell-Nigeria, finito con un’assoluzione collettiva. In particolare avrebbero omesso di segnalare gli esiti di alcuni Feedpress.me - "Nascosero atti favorevoli alle difese" nel processo Eni/Shell-Nigeria, 8 mesi ai pm De Pasquale e Spadaro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Con 8di reclusione si chiude a Brescia il primo round delin cui i pm di Milano Fabio Dee Sergiorispondono di rifiuto did’ufficio. Sono stati ritenuti penalmente responsabili per non aver depositatonelEni/, finito con un’assoluzione collettiva. In particolare avrebbero omesso di segnalare gli esiti di alcuni

Processo Eni Nigeria - condannati a 8 mesi i magistrati De Pasquale e Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio - Si tratta di tre documenti di 88 pagine, denominati ‘falsità Armanna’ ‘dal nome di Vincenzo Armanna, ex manager Eni, grande accusatore della società petrolifera sulla presunta mazzetta da un miliardo per aggiudicarsi il giacimento Opl 245 e poi ritrattatore. Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro sono stati condannati a 8 mesi a Brescia nel processo in cui rispondono di rifiuto di atti d’ufficio ... (Ilfattoquotidiano.it)

