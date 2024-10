Napoli, Caprile: «Conte ci spinge a fare questa cosa. A Meret ruberei quella dote. Buongiorno? È un fenomeno» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il secondo portiere dei partenopei è stato intervistato su alcuni argomenti riguardanti il suo periodo in azzurro Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato a CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. L’estremo difensore ha debuttato questa stagione contro la Juventus dopo l’infortunio di Meret. GOL SUBITI – «Il fatto di aver subito pochi Calcionews24.com - Napoli, Caprile: «Conte ci spinge a fare questa cosa. A Meret ruberei quella dote. Buongiorno? È un fenomeno» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il secondo portiere dei partenopei è stato intervistato su alcuni argomenti riguardanti il suo periodo in azzurro Elia, portiere del, ha parlato a CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. L’estremo difensore ha debuttatostagione contro la Juventus dopo l’infortunio di. GOL SUBITI – «Il fatto di aver subito pochi

Caprile : «A Napoli si mangia bene anche se Conte non sarà contento» - Cosa dico ai difensori? «Da portiere seguo il movimento delle punte, vedo tutto il campo e posso dare una mano. La classifica sicuramente ci dà consapevolezza ma la stagione è lunga, il campionato non finisce oggi e non ci facciamo prendere dall’entusiasmo: sappiamo di dover lavorare tanto, poi a maggio vedremo». (Ilnapolista.it)

Dino Zoff : “Caprile ha fatto bene col Napoli - il gol del Como non era parabile” - Ci vuole anche un po’ di fortuna. Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda il giovane portiere del Napoli, Elia Caprile. Sul gol secondo me non ha sbagliato, era un tiro molto angolato”. A Maggio si vedrà. “Meret è un portiere di grande valore e fa parte della Nazionale. Zoff ha elogiato le sue recenti prestazioni, definendo il primo tempo della squadra “stratosferico”. (Napolipiu.com)

Zoff : “Napoli - Caprile sta facendo bene. Lukaku? Conte è un grande allenatore - lo ha voluto…” - La macchina non può guardare l’intensità. Secondo Zoff Meret tornerà ad essere titolare dopo l’infortunio? “Meret fa parte della Nazionale, ha un grande vantaggio. L’allenatore l’anno scorso è stato bravissimo. I due tiri erano difficili da prendere ed è arrivato su entrambi, davvero bravo”. Un commento su De Gea contro il Milan? “Nei rigori battuti ieri la componente portiere è ... (Terzotemponapoli.com)