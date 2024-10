Lanazione.it - Morte della vigilessa, il marito: “Amavo mia moglie. È stato un incidente, non volevo ucciderla”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pietrasanta (Lucca), 9 ottobre 2024 – “Iomia. Mai e poi mai sarei andato a sbattere volutamente contro un albero per”. Daniele Mazzolini non si è sottratto al fuoco di fila delle domande del Pm e dell’avvocato di parte civile e per un paio di ore ilaccusato di aver ucciso la– Anna Lucarini, 58 anni agente di polizia municipale del comune di Pietrasanta – provocando volontariamente un terribilestradale ha detto in aula la sua verità. Assistito dal suo legale di fiducia, Luigi Pace del foroSpezia, il Mazzolini, 63enne di Capezzano, ha dato la sua versione dei fatti riguardo al rapporto con lae ricostruito quanto accadde sulla Sarzanese, in prossimità del cimitero di Pietrasanta il 9 ottobre 2022.