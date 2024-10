Milano-Cortina, Cio: “Da Governo rassicurazioni su Giochi di successo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kristin Kloster, Presidente Coordination Commission per Milano-Cortina 2026 e membro Cio, ha parlato a margine di un punto stampa dopo la visita al Villaggio Olimpico effettuato ieri: “Per fare grandi Giochi dobbiamo lavorare tutti insieme, il Cio, il comitato Milano-Cortina, il Governo e il settore privato, e lo stiamo facendo. Gli scambi che Andrea Varnier ha avuto con il Governo ci hanno rassicurato che l’edizione dei Giochi di Milano-Cortina saranno un successo. In questi mesi il Comitato è riuscito a concludere degli importanti accordi di sponsorizzazione”. “Abbiamo interazioni tutti i giorni con Milano-Cortina, con meeting continui e tramite questi veniamo aggiornati su tutti i progressi. Lapresse.it - Milano-Cortina, Cio: “Da Governo rassicurazioni su Giochi di successo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Kristin Kloster, Presidente Coordination Commission per2026 e membro Cio, ha parlato a margine di un punto stampa dopo la visita al Villaggio Olimpico effettuato ieri: “Per fare grandidobbiamo lavorare tutti insieme, il Cio, il comitato, ile il settore privato, e lo stiamo facendo. Gli scambi che Andrea Varnier ha avuto con ilci hanno rassicurato che l’edizione deidisaranno un. In questi mesi il Comitato è riuscito a concludere degli importanti accordi di sponsorizzazione”. “Abbiamo interazioni tutti i giorni con, con meeting continui e tramite questi veniamo aggiornati su tutti i progressi.

