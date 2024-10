Mattarella: la sanità risorsa preziosa e pilastro essenziale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Il Servizio sanitario nazionale costituisce una risorsa preziosa ed è pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, nella sua duplice accezione di fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La sua efficienza è frutto delle risorse dedicate e dei modelli organizzativi applicati, responsabilità, quest’ultima, affidata alle Regioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della presentazione, nella Sala Capitolare del Senato, del settimo Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. L'articolo Mattarella: la sanità risorsa preziosa e pilastro essenziale proviene da Italia Sera. .com - Mattarella: la sanità risorsa preziosa e pilastro essenziale Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Il Servizio sanitario nazionale costituisce unaed èper la tutela del diritto alla salute, nella sua duplice accezione di fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La sua efficienza è frutto delle risorse dedicate e dei modelli organizzativi applicati, responsabilità, quest’ultima, affidata alle Regioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio, nel messaggio inviato in occasione della presentazione, nella Sala Capitolare del Senato, del settimo Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. L'articolo: laproviene da Italia Sera.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli over 65 italiani si confermano una risorsa preziosa per la società - ma al contempo lottano contro l’isolamento sociale - L'articolo Gli over 65 italiani si confermano una risorsa preziosa per la società, ma al contempo lottano contro l’isolamento sociale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Gli over 65 italiani si confermano una risorsa preziosa per la società, ma al contempo lottano contro l'isolamento sociale, un problema silenzioso che rischia di minare il loro benessere. (Orizzontescuola.it)

Da un team di nove studenti universitari un’idea rivoluzionaria : dai capelli tagliati nasce una risorsa preziosa - Un team di nove studenti dell'Università La Sapienza di Roma ha ideato un progetto innovativo che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i rifiuti dei saloni di parrucchieri. L'articolo Da un team di nove studenti universitari un’idea rivoluzionaria: dai capelli tagliati nasce una risorsa preziosa sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)