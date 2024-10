Malnate: uccise pensionata per recuperare i soldi per le vacanze, ergastolo confermato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Malnate, 9 ottobre 2024 – Carcere a vita per il “volontario” assassino della mite pensionata. La Corte di Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Sergio Domenichini, 67 anni, già condannato dalla Corte d’Assise in tribunale a Varese nel processo di primo grado, terminato nel febbraio di quest’anno. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la 73enne Carmela Fabozzi, eliminata nella sua casa di corte a Malnate, alle porte di Varese. L’anziana, secondo gli inquirenti, fu uccisa per rapinarla dei pochi averi custoditi in casa. L’assassinio risale al 22 luglio 2022. La donna fu colpita nella sua abitazione di via Sanvito, dove viveva sola da quando era rimasta vedova, qualche anno prima. Ilgiorno.it - Malnate: uccise pensionata per recuperare i soldi per le vacanze, ergastolo confermato Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Carcere a vita per il “volontario” assassino della mite. La Corte di Appello di Milano hal’per Sergio Domenichini, 67 anni, già condannato dalla Corte d’Assise in tribunale a Varese nel processo di primo grado, terminato nel febbraio di quest’anno. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la 73enne Carmela Fabozzi, eliminata nella sua casa di corte a, alle porte di Varese. L’anziana, secondo gli inquirenti, fu uccisa per rapinarla dei pochi averi custoditi in casa. L’assassinio risale al 22 luglio 2022. La donna fu colpita nella sua abitazione di via Sanvito, dove viveva sola da quando era rimasta vedova, qualche anno prima.

