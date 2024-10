Panorama.it - L’Imu «aumenta» solo per mezz’ora. Il gasolio invece sale per sempre

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giancarlo Giorgetti ieri ha alzatoe le tasse sulla compravendita delle case per una mezz’oretta buona. Poi è tornata la quiete. E il panico è rientrato. Il teatro di guerra fiscale si consuma durante l’audizione del ministro di fronte alle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Oggetto: il piano strutturale di bilancio. Svolgimento. Più o meno al minuto cinque dell’intervento, Giorgetti spiega che nell’ambito della riorganizzazione del sistema tributario, sono state previste azioni tese a rendere il tutto più efficiente. Tra queste azioni si cita esplicitamente «l’aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà a oggi non censite e i valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale, a seguito di interventi di riqualificazione finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici».