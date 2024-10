Lanazione.it - L’eredità di Marino. Ruberto verso la proroga: "Ora nuove aperture poi la questione Cda"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sedici giorni ancora e l’anno "straordinario" per la FondazioneMarini di Pistoia si chiuderà ufficialmente. Con questo, ovviamente, anche la gestione commissariale dell’ex prefetto Raffaeleche proprio il 25 ottobre 2023 riceveva l’incarico dal prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina. "Dodici mesi,bili a diciotto", stabiliva la determina prefettizia a proposito della durata dell’incarico, per rimettere a posto una situazione probabilmente confusa e disordinata. Oggi che quei dodici mesi sono passati non può non essere il momento dei bilanci. In attesa che il prefetto si pronunci su unache appare comunque prevedibile. "Ho trovato una collaborazione e un’attitudine alla convergenza attorno a Marini che mi ha sinceramente sorpreso – è il commento di–.