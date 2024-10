Latina piange suor Lina per più di 50 anni insegnante d’asilo

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La città diè in lutto per la scomparsa di CaroBerloffa, meglio conosciuta come, figura amata e rispettata da tutta la comunità, in particolare nel quartiere di Borgo Sabotino. Con grande commozione, il sindaco Matilde Celentano ha annunciato la triste notizia, sottolineando il ruolo cruciale cheha avuto nella formazione di intere generazioni di bambini. Una vita dedicata all’educazione Per 54ha insegnato alla scuola materna Murialdo di Borgo Sabotino, dedicandosi con passione e amore all’educazione dei più piccoli. Con il suo impegno, ha contribuito in modo significativo alla crescita della comunità, educando generazioni di cittadini e diventando un punto di riferimento per le famiglie.