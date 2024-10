L’arbitro non era l’alibi dei perdenti? Varriale asfalta TuttoSport (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Juventus-Cagliari: il pareggio e le polemiche sull’espulsione di Conceicao La Juventus ha chiuso con un deludente 1-1 la sfida casalinga contro il Cagliari, fallendo l’occasione di confermare quanto di buono fatto vedere in Champions League. La squadra di Thiago Motta non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni create, con Vlahovic e Koopmeiners che hanno sprecato diverse opportunità clamorose. Nel finale è arrivata la rete del Cagliari firmata da Davide Nicola, che ha portato un prezioso pareggio all’Allianz Stadium. Le critiche a TuttoSport e le polemiche sull’espulsione Invece di concentrarsi sul risultato deludente, parte dell’ambiente juventino ha preferito criticare l’arbitraggio, puntando il dito contro l’espulsione di Conceicao. Napolipiu.com - L’arbitro non era l’alibi dei perdenti? Varriale asfalta TuttoSport Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Juventus-Cagliari: il pareggio e le polemiche sull’espulsione di Conceicao La Juventus ha chiuso con un deludente 1-1 la sfida casalinga contro il Cagliari, fallendo l’occasione di confermare quanto di buono fatto vedere in Champions League. La squadra di Thiago Motta non è riuscita a capitalizzare le numerose occasioni create, con Vlahovic e Koopmeiners che hanno sprecato diverse opportunità clamorose. Nel finale è arrivata la rete del Cagliari firmata da Davide Nicola, che ha portato un prezioso pareggio all’Allianz Stadium. Le critiche ae le polemiche sull’espulsione Invece di concentrarsi sul risultato deludente, parte dell’ambiente juventino ha preferito criticare l’arbitraggio, puntando il dito contro l’espulsione di Conceicao.

