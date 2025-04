Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo dove e quando vedere incontro del tennista azzurro

finale in un Master 1000 per il bronzo olimpico che ha battuto Alex De Minuar in semifinale e affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz domenica Vanityfair.it - Lorenzo Musetti in finale a Montecarlo: dove e quando vedere l'incontro del tennista azzurro Leggi su Vanityfair.it Nel principato primain un Master 1000 per il bronzo olimpico che ha battuto Alex De Minuar in semie affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz domenica

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo : quante posizioni in classifica e soldi guadagna

Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz

UN NUOVO MUSETTI! Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo!

