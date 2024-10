Lortica.it - La nuova scienza dell’alimentazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ogni volta che mangiamo il sangue cambia la sua composizione in rapporto agli alimenti ingeriti. La fase post prandiale si chiama “buffering” e genera una modifica sul sangue e sull’intero organismo. La gestione della fase post prandiale condiziona salute e il peso corporeo. Questa fase ha una durata temporale diversa da persona a persona perché ciascuno ha il suo intestino e il suo metabolismo. Più la variazione della composizione del sangue e’ lunga nel tempo, più la persona accumula grasso, trigliceridi e colesterolo. La durata del buffering va messa in rapporto con gli alimenti dei pasti e con la sequenza degli alimenti. Nell’immagine con riferimento bibliografico per evidenziare come l’ordine di ingestione degli alimenti possa condizionare il valore della glicemia (concentrazione di glucosio nel sangue) e dell’ormone del dopo pasto: insulina.