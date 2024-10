JMGO lancia PicoFlix: un proiettore alimentato a batteria veramente portatile con sistema FlexiSmart Intelligent (Di mercoledì 9 ottobre 2024) PicoFlix comprende Google TV integrata, FlexiSmart Intelligent con iconico design a giunto cardanico e offre 4,5 ore di riproduzione senza fili per la massima portabilità SHENZHEN, Cina, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/



JMGO, azienda all'avanguardia nella tecnologia dei proiettori Intelligenti, annuncia con orgoglio il lancio di PicoFlix, l'ultimo proiettore portatile alimentato a batteria, che rappresenta un'importante pietra miliare per JMGO nel settore dei proiettori portatili. Vera portabilità : Dimensioni compatte, design iconico a giunto cardanico e utilizzo prolungato senza cavi PicoFlix è dotato di un corpo in lega di alluminio resistente con finitura nera profonda, pesa solo 1,3 kg e misura 24 cm di lunghezza e 8 cm di diametro, garantendo resistenza senza sacrificare la portabilità . Liberoquotidiano.it - JMGO lancia PicoFlix: un proiettore alimentato a batteria veramente portatile con sistema FlexiSmart Intelligent Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)comprende Google TV integrata,con iconico design a giunto cardanico e offre 4,5 ore di riproduzione senza fili per la massima portabilità SHENZHEN, Cina, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/, azienda all'avanguardia nella tecnologia dei proiettorii, annuncia con orgoglio il lancio di, l'ultimo, che rappresenta un'importante pietra miliare pernel settore dei proiettori portatili. Vera portabilità : Dimensioni compatte, design iconico a giunto cardanico e utilizzo prolungato senza caviè dotato di un corpo in lega di alluminio resistente con finitura nera profonda, pesa solo 1,3 kg e misura 24 cm di lunghezza e 8 cm di diametro, garantendo resistenza senza sacrificare la portabilità .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

StreamFab Accelerates Innovation with Frequent Launch of New Services - StreamFab, the industry-leading video downloader, has announced an impressive rate of innovation as it continues to roll out new services and features. Since its launch in 2018, StreamFab has achieved ... (lelezard.com)

Tencent Partners with Pfizer to Launch Smart Healthcare Innovation Ecosystem - Zhang Yu Highlights "Dual-Engine" Strategy for Healthcare Digitization - Tencent Health and Pfizer China have launched the "Pfizer Smart Healthcare Innovation Ecosystem" at the "Tides of Qiantang" Conference. This collaboration aims to drive innovation in smart healthcare ... (lelezard.com)

AECOM promotes nature-positive infrastructure at ReThink Hong Kong 2024 - AECOM, the world's trusted infrastructure consulting firm, proudly participated as a sponsor and exhibitor at ReThink Hong Kong 2024, the premier sustainability expo which was held at the Hong Kong ... (manilatimes.net)