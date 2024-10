Oasport.it - Jasmine Paolini giocherà due partite in un giorno a Wuhan: il programma di singolare e doppio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sarà una situazione un po’ particolare perdomani a. O almeno, l’ordine di gioco così recita: prima sarà in campo sul Court 1 contro la russa Erika Andreeva e poi, solo apparentemente subito dopo, sullo stesso campo assieme a Sara Errani contro la russa Ekaterina Alexandrova e la ceca Katerina Siniakova. Perché solo apparentemente subito dopo? Perché da regolamento, dopo aver finito il, vengono concessi normalmente 90 minuti a chi ha chiuso l’opera prima di scendere in campo di nuovo in. Una situazione del tutto normale, che capita molto spesso, ma che di solito non salta all’occhio perché i campi in cui i singolaristi sono poi impegnati sono diversi da quelli dioppure c’è un match in mezzo (è il caso di Alexandrova). In sostanza, tutto normale, all’interno di unazione particolare.