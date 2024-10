Italia Under 20 a Frosinone contro l’Inghilterra Corradi | I ragazzi sentono la responsabilità

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’20 è pronta per il terzo impegno di Elite League e ac’è la temibile Inghilterra. Allo stadio Benito Stirpe, alle ore 17 di giovedì 10 ottobre, con ingresso libero e accesso in Tribuna Est, c’è una sfida importante per gli azzurrini del ct Bernardo, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Imolto forte il senso didi portare in giro la maglia della Nazionale, e credo sia una cosa bellissima.è una di quelle squadre che fa i risultati, che ha un gioco importante, quindi per noi è un motivo di orgoglio disputare una partita del genere qua, in uno stadio bellissimo e di cui anche isi sono resi conto. Ci farebbe piacere avere un po’ di pubblico a vederci e speriamo di fare una buona gara. Abbiamo studiato: è una squadra fisica, molto veloce.