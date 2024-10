Ipsos: “Italiani attenti alla sostenibilità, ma giudicano il governo meno impegnato” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un terzo degli Italiani si autodefinisce 'attento' o 'molto attento' ai temi della sostenibilità (35%); tra le aziende, poi, imprenditori e manager portano la visione dell’impegno delle persone al 41%, riconoscendo ancor di più un impegno da parte degli individui. L'impegno cala invece quando si parla di governo e istituzioni: per le aziende L'articolo Ipsos: “Italiani attenti alla sostenibilità, ma giudicano il governo meno impegnato” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un terzo deglisi autodefinisce 'attento' o 'molto attento' ai temi della(35%); tra le aziende, poi, imprenditori e manager portano la visione dell’impegno delle persone al 41%, riconoscendo ancor di più un impegno da parte degli individui. L'impegno cala invece quando si parla die istituzioni: per le aziende L'articolo: “, mail” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Csr - Ipsos : “Italiani convinti : più sostenibilità in 20 anni - ma ancora troppe contraddizioni” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Dalla spinta all’uso dell’auto elettrica senza che ci sia reale chiarezza su come questa energia venga prodotta e sull’impatto ambientale complessivo dell’auto elettrica, alla troppa enfasi sulla sostenibilità, ritenuta contraddittoria in un momento di crisi economica e di aumento dei prezzi. (Webmagazine24.it)

Csr - Ipsos : “Italiani convinti : più sostenibilità in 20 anni - ma ancora troppe contraddizioni” - Dalla spinta all’uso dell’auto elettrica senza che ci sia reale chiarezza su come questa energia venga prodotta e sull’impatto ambientale complessivo dell’auto elettrica, alla troppa enfasi sulla sostenibilità, ritenuta contraddittoria in un momento di crisi economica e di aumento dei prezzi. Dalla spinta ai consumi attraverso i prezzi bassi, collegati allo sfruttamento dei lavoratori, alla […]. (Sbircialanotizia.it)

Csr - Ipsos : "Italiani convinti : più sostenibilità in 20 anni - ma ancora troppe contraddizioni" - (Adnkronos) - Dalla spinta all'uso dell'auto elettrica senza che ci sia reale chiarezza su come questa energia venga prodotta e sull'impatto ambientale complessivo dell'auto elettrica, alla troppa enfasi sulla sostenibilità, ritenuta contraddittoria in un momento di crisi economica e di aumento dei prezzi. (Liberoquotidiano.it)