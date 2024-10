In arrivo nuova perturbazione ma nel week end temperature in aumento (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la notte di pioggia di martedì, con non pochi disagi soprattutto nel Capoluogo, e il break di mercoledì, un nuovo impulso instabile è previsto sul casertano per la giornata di giovedì.Lo confermano gli esperti di 3bmeteo nel bollettino settimanale per la provincia di Caserta. Nella Casertanews.it - In arrivo nuova perturbazione ma nel week end temperature in aumento Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la notte di pioggia di martedì, con non pochi disagi soprattutto nel Capoluogo, e il break di mercoledì, un nuovo impulso instabile è previsto sul casertano per la giornata di giovedì.Lo confermano gli esperti di 3bmeteo nel bollettino settimanale per la provincia di Caserta. Nella

