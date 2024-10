Hyundai via alla Ipo da 33 miliardi di dollari in India | Vogliamo investire in modelli e ricerca

Hyundai, via alla Ipo da 3,3 miliardi di dollari in India: «Vogliamo investire in modelli e ricerca» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hyundai è pronta a lanciare la più grande Ipo della storia dell’India entro metà ottobre. L’offerta pubblica iniziale prevista dalla casa automobilistica sudcoreana punta a collocare titoli per 3,3 miliardi di dollari, superando il precedente record Indiano conquistato dall’ex assicurazione statale Lic nel 2022 e quello della One97 Comunications, società che gestisci i pagamenti online su Paytm, presentata nel 2021. Come spiegato da Il Sole 24 Ore, l’offerta sarà disponibile dal 15 al 17 ottobre e la fascia di prezzo prevista dal colosso automobilistico va da 1.865 a 1.960 rupie, pari a una cifra tra i 20 e i 22 euro circa. Hyundai alla fiera dell’auto di Shangai (Getty Images).Kim: «India uno dei mercati più entusiasmanti al mondo» Così facendo Hyundai punterà a rafforzare la propria posizione in India, utilizzando i proventi per creare un polo manifatturiero per i mercati emergenti. Lettera43.it - Hyundai, via alla Ipo da 3,3 miliardi di dollari in India: «Vogliamo investire in modelli e ricerca» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è pronta a lanciare la più grande Ipo della storia dell’entro metà ottobre. L’offerta pubblica iniziale prevista dcasa automobilistica sudcoreana punta a collocare titoli per 3,3di, superando il precedente recordno conquistato dall’ex assicurazione statale Lic nel 2022 e quello della One97 Comunications, società che gestisci i pagamenti online su Paytm, presentata nel 2021. Come spiegato da Il Sole 24 Ore, l’offerta sarà disponibile dal 15 al 17 ottobre e la fascia di prezzo prevista dal colosso automobilistico va da 1.865 a 1.960 rupie, pari a una cifra tra i 20 e i 22 euro circa.fiera dell’auto di Shangai (Getty Images).Kim: «uno dei mercati più entusiasmanti al mondo» Così facendopunterà a rafforzare la propria posizione in, utilizzando i proventi per creare un polo manifatturiero per i mercati emergenti.

